Помогите пожалуйста решить! Очень надо!

Гость: Гость:

Всё просто! например: 3/8 *2= 3*8=24/2 это не правильная дробь её надо перевести в смешаную дробь. 1 ц3/5 * 3ц 3/4= перевести в неправельные дроби, 8/5 и 15/4 и умножаем. 8*15 и 5*4=120/20 не првильная дробь и так дальше решай.