Помогите пожалуйста))) Решить!!Сейчас))) найти сумму всех парных двоцыфровых положительных чисел которые делятся нацело на 3 Спасибо большое)
Алгебра
Помогите пожалуйста))) Решить!!Сейчас))) найти сумму всех парных двоцыфровых положительных чисел которые делятся нацело на 3 Спасибо большое)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парных, что это значит? к примеру 33, 66, 99? если да, то ответ 198
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