Помогите решить систему уравнений методом алгебраического сложения

Алгебра
Помогите решить систему уравнений методом алгебраического сложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Складываем левые и правые  части 5х^(1/3)=15 x^(1/3)=3 x=27 2y^(1/3)=-1 8y=-1 y=-1/8 Ответ : х=27, у=-0,125 примечание : х^(1/3)  - корень кубический из х.
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