Составьте уравнение реакции по схеме: FeS + О2 → Fе2Оз + SO2 . Ответ дайте в виде суммы ??оэффициентов в уравнении реакции. 1) 13 2) 15 3) 17 4) 19
Химия
Составьте уравнение реакции по схеме: FeS + О2 → Fе2Оз + SO2 . Ответ дайте в виде суммы ??оэффициентов в уравнении реакции. 1) 13 2) 15 3) 17 4) 19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4FeS + 7O2 = 2Fe2O3 + 4SO2 Ответ: 3)17
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