Составьте уравнение реакции по схеме: FeS + О2 → Fе2Оз + SO2 . Ответ дайте в виде суммы ??оэффициентов в уравнении реакции. 1) 13 2) 15 3) 17 4) 19

Химия

Составьте уравнение реакции по схеме: FeS + О2 → Fе2Оз + SO2 . Ответ дайте в виде суммы ??оэффициентов в уравнении реакции. 1) 13 2) 15 3) 17 4) 19

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