От глагола лечь образуйте форму повелительного наклонения. В чём особенность пра??описания данного глагола в повелительном наклонении? Можно ли считать его глаголом-исключением из правила о Ь в глаголах повелительного наклонения?

Русский язык

От глагола лечь образуйте форму повелительного наклонения. В чём особенность пра??описания данного глагола в повелительном наклонении? Можно ли считать его глаголом-исключением из правила о Ь в глаголах повелительного наклонения?

Автор: Гость