От глагола лечь образуйте форму повелительного наклонения. В чём особенность пра??описания данного глагола в повелительном наклонении? Можно ли считать его глаголом-исключением из правила о Ь в глаголах повелительного наклонения?
Русский язык
От глагола лечь образуйте форму повелительного наклонения. В чём особенность пра??описания данного глагола в повелительном наклонении? Можно ли считать его глаголом-исключением из правила о Ь в глаголах повелительного наклонения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лечь -ляг, лягте (в повелительном наклонении пишется Ь, но этот глагол исключение из правил)
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