По приведенным ниже схемам напишите уравнения химических реакций; определите их ??ипы. а) N2 + H2→ H3N + Q б) Fe(OH)3 → Fe2O3 + ? в) ? + HCl →ZnCl2 + ? г) AgNO3 + BaCl2→ ? + ?

Химия

По приведенным ниже схемам напишите уравнения химических реакций; определите их ??ипы. а) N2 + H2→ H3N + Q б) Fe(OH)3 → Fe2O3 + ? в) ? + HCl →ZnCl2 + ? г) AgNO3 + BaCl2→ ? + ?

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