По приведенным ниже схемам напишите уравнения химических реакций; определите их ??ипы. а) N2 + H2→ H3N + Q б) Fe(OH)3 → Fe2O3 + ? в) ? + HCl →ZnCl2 + ? г) AgNO3 + BaCl2→ ? + ?
Химия
По приведенным ниже схемам напишите уравнения химических реакций; определите их ??ипы. а) N2 + H2→ H3N + Q б) Fe(OH)3 → Fe2O3 + ? в) ? + HCl →ZnCl2 + ? г) AgNO3 + BaCl2→ ? + ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) N₂ + 3H₂ = 2NH₃ + Q (реакция соединения) б) 2Fe(OH)₃ = Fe₂O₃ + 3H₂O (реакция разложения) в) Zn + 2HCl = ZnCl₂ + H₂ (реакция замещения) г) 2AgNO₃ + BaCl₂ = 2AgCl + Ba(NO₃)₂ (реакция обмена)
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