К какому жанру относится этот текст ?????? Давным - давно деревья жили каждое само по себе. И хорошего в этом было мало : налетит буря, ломает ветки, гнет до земли .Поняли деревья, что дальше так жить нельзя .И решили они собра...

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К какому жанру относится этот текст ?????? Давным - давно деревья жили каждое само по себе. И хорошего в этом было мало : налетит буря, ломает ветки, гнет до земли .Поняли деревья, что дальше так жить нельзя .И решили они собраться и посоветоваться, как им быть. -- Посмотрите на меня, - сказал ясень, - ветки целой не осталось. А я ведь не из слабых. -- У меня ветки целые, а ствол весь молниями изрезан, - подхватила сосна. - Что же нам делать ? - зашуршали листвой деревья. - Старик, - обратился молодой клен к вековому дубу-,может ты поможешь нам ? Покочал могучий кроной дуб, но не успел ничего ответить. Набежали на небо черные тучи. Загрохотали огненные стрелы молний. Дикая буря помчалось по земле. Но деревья сгрудились ,прижались друг к другу, ствол к стволу,ветка к ветке, крепко держась за руки.Буря бушевала три дня и три ночи.Но вот наконец небо посветлело, уллеглась непогода. Деревья облегченно отпустили руки и удевленно оглядели друг друга :все были цеы и невредимы. Деревья поняли в чем их спасение. Жить нужно всем вместе и дружно.И тогда ничего не страшно .С тех пор и стали селиться деревья рядом друг с другом в тех самых местах, которые мы иногда называем лесом ,иногда тайгой а иногда кодрами

Автор: Гость