Кинетическая энергия тела падающего с высоты 2,4 м, в определённый момент становит??ся в 3 раза больше по енциальной. Опрделите скорость тела и высоту, на которой это произошло
Физика
Кинетическая энергия тела падающего с высоты 2,4 м, в определённый момент становит??ся в 3 раза больше по енциальной. Опрделите скорость тела и высоту, на которой это произошло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма кинетической и потенциальной энергии постоянна, поэтому вся механическая энергия в начальный момент - это потенциальная энергия mgh, равная 24m. Можно расписать её как Eп+3Еп=Еo 4Eп=24m Eп=6m (6 здесь это gh, поэтому h=0.6) Теперь найдём скорость. Кинетическая энергия это 18m 18m=m/2 =36, отсюда v=6
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