Экзаменатор приготовил 25 билетов , какова вероятность того,что студенту попадетс?? билет с двузначным номером?
Математика
Экзаменатор приготовил 25 билетов , какова вероятность того,что студенту попадетс?? билет с двузначным номером?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16раз 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
"Муму". Образ Герасима. Финал рассказа. "Какие несчастья пережил Герасим и что п??могло ему преодолеть их?"
Математика