Экзаменатор приготовил 25 билетов , какова вероятность того,что студенту попадетс?? билет с двузначным номером?

Математика
Экзаменатор приготовил 25 билетов , какова вероятность того,что студенту попадетс?? билет с двузначным номером?
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