Какое топливо имеет наибольший тепловой каэффициент? 1. Каменный уголь 2. Бурый ??голь 3. Торф 4. Газ
География
Какое топливо имеет наибольший тепловой каэффициент? 1. Каменный уголь 2. Бурый ??голь 3. Торф 4. Газ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольший тепловой коэффициент имеет вариант 4 - природный газ. Удачи!
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