Какое топливо имеет наибольший тепловой каэффициент? 1. Каменный уголь 2. Бурый ??голь 3. Торф 4. Газ

География
Какое топливо имеет наибольший тепловой каэффициент? 1. Каменный уголь 2. Бурый ??голь 3. Торф 4. Газ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольший тепловой коэффициент имеет вариант 4 - природный газ. Удачи!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста много баллов дам очень нужно пожалуйста срочно завтра сдавать ( с 7 9 10) пожалуйсттааа ну кто нибудь пожалуйстааа
Ответить
География
Единственный в России электрометаллургический комбинат с внедоменной плавкой стали находится: 1. В Липецке 2. В Нижнем Тагиле 3. В Старом Оск...
Ответить
География
Приведите доводы в пользу выделения южного океана и против такого выделения
Ответить
Английский язык
Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Present Continuous. 1. Она не поет. 2. Моя сестра спит. 3. Папа пьет чай? 4. Твои родители пь...
Ответить
Физика
Какую работу совершает ток в электродвигателе настольного вентилятора за 30секун??, если при наприжении 220 В, сила тока в двигателе равна 100мА?
Ответить