Помогите пожалуйста много баллов дам очень нужно пожалуйста срочно завтра сдавать ( с 7 9 10) пожалуйсттааа ну кто нибудь пожалуйстааа

Алгебра
Помогите пожалуйста много баллов дам очень нужно пожалуйста срочно завтра сдавать ( с 7 9 10) пожалуйсттааа ну кто нибудь пожалуйстааа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7. Если то выражение  ответ -1/5 или -0,2 10. AB+BC=9 tg D=0,2 FD-?  при своим трапеции буквы. Пусть наша трапеция будет называться АВСD. рисунок будет ниже во вложении. проведем высоту СЕ.  Рассмотрим квадрат АВСЕ  В этом квадрате АВ=ВС=СЕ=АЕ=9.  Рассмотрим треугольник ЕСD. он прямоугольный.  tgD=CE/ED => ED=CE/tgD=9/0,2=90/2=45 AD=ED+AE=45+9=53 ОТвет 53
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