Помогите пожалуйста много баллов дам очень нужно пожалуйста срочно завтра сдавать ( с 7 9 10) пожалуйсттааа ну кто нибудь пожалуйстааа
Алгебра
Помогите пожалуйста много баллов дам очень нужно пожалуйста срочно завтра сдавать ( с 7 9 10) пожалуйсттааа ну кто нибудь пожалуйстааа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7. Если то выражение ответ -1/5 или -0,2 10. AB+BC=9 tg D=0,2 FD-? при своим трапеции буквы. Пусть наша трапеция будет называться АВСD. рисунок будет ниже во вложении. проведем высоту СЕ. Рассмотрим квадрат АВСЕ В этом квадрате АВ=ВС=СЕ=АЕ=9. Рассмотрим треугольник ЕСD. он прямоугольный. tgD=CE/ED => ED=CE/tgD=9/0,2=90/2=45 AD=ED+AE=45+9=53 ОТвет 53
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