Cu=gt;CuCl2=gt;Cu(OH)2=gt;CuO=gt;Cu(NO3)2 осуществить превращений
Химия
Cu=gt;CuCl2=gt;Cu(OH)2=gt;CuO=gt;Cu(NO3)2 осуществить превращений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu+Cl2=CuCl2 CuCl2+2NaOH=Cu(OH)2+2NaCl Cu(OH)2=CuO+H2O CuO+2HNO3=Cu(NO3)2+H2O
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