Природная сера, содержит 25% примесей.Какая масса чистой серы содержится в 1800 (г) пр??родного образца.
Химия
Природная сера, содержит 25% примесей.Какая масса чистой серы содержится в 1800 (г) пр??родного образца.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Содержание чистой серы в природной равно 100%-25%=75%=3/4 1800 г *3/4=1350 г
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