Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии равна 4,а сумма кубов ее членов равно 192.Найти знаменатель
Алгебра
Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии равна 4,а сумма кубов ее членов равно 192.Найти знаменатель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=b1/(1-q) - сумма убывающей геом. прогрессии. bn=b1q^(n-1) система: b1/(1-q) =4 (1) ---> b1=4(1-q) b1³ +b2³+b3³+b4³+.... =192 (2) из (2): b1³+b1³q³ +b1³q^6 +b1q^9 +... =192 b1³(1+q³+q^6+q^9+....) =192 b1³=4³(1-q)³ (1+q³+q^6+q^9+...) - убывающая геом. прогрессия, её сумма S=1/(1-q³) = 1/( (1-q)(1+q+q²) ) (4³(1-q)³) / ( (1-q)(1+q+q²) =192 64*(1-q)²/(1+q+q²) =192 (1-q)² =3(1+q+q²) 1-2q+q² =3+3q+3q² 2q²+5q+2=0 D=25-16 =9 √d=+-3 q1=(-5-3)/4=-2 (не удов. усл. задачи) q2=(-5+3)/4 = - 0,5 ответ: q= - 0,5
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