В семье 4 детей. найдите вероятность того, что среди них поровну мальчиков и девочек
Математика
В семье 4 детей. найдите вероятность того, что среди них поровну мальчиков и девочек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20% 1) 1м 3д 2) 2м 2м 3) 3м 1д 4) 0м 4д 5) 0д 4м 1/5=0,2 = 20%
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