Помогите, пожалуйста, составить таблицу неорганических кислот образуемых ими солей с примерами

Химия
Помогите, пожалуйста, составить таблицу неорганических кислот образуемых ими солей с примерами
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примеры кислот,кислотных остатков и их солей
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