Задача; У Саши в его домашней библиотеке было 27 книг. За год число его книг увеличи??ось на треть. Сколько книг стало у Саши? Реши задачу, заменив число 27 числом 18

Математика

Задача; У Саши в его домашней библиотеке было 27 книг. За год число его книг увеличи??ось на треть. Сколько книг стало у Саши? Реши задачу, заменив число 27 числом 18

Автор: Гость