Задача; У Саши в его домашней библиотеке было 27 книг. За год число его книг увеличи??ось на треть. Сколько книг стало у Саши? Реши задачу, заменив число 27 числом 18

Математика
Задача; У Саши в его домашней библиотеке было 27 книг. За год число его книг увеличи??ось на треть. Сколько книг стало у Саши? Реши задачу, заменив число 27 числом 18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала находим сколько составляет треть от 18, то есть 18/3=6, Т.к. число книг увеличилось на треть мы к 18 прибавляем эту треть(6) и получаем:18+6=24
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