К прямой A проведены наклонные AB=17 см и AC=10 см и перпендикуляр AD=8 см .а) длину проекц??й наклонных; угол ACD б)косинус и тагенс
Геометрия
К прямой A проведены наклонные AB=17 см и AC=10 см и перпендикуляр AD=8 см .а) длину проекц??й наклонных; угол ACD б)косинус и тагенс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое проекция-это отрезок от основания перпендикуляра до точки. в нашем случае проекции это отрезки ДВ и ДС. треуг-ки АВД и АСД прямоугольные так как АД перпендикуляр. по т. Пифагора ВД^2=АВ^2-АД^2=225 ВД=15 ДС^2=АС^2-АД/2=36 ДС=6 tg ACD=AD/CD=8/6=4/3 cos ACD=CD/AC=6/10=3/5
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