Над какими вопросами работает современная генетика человека
Биология
Над какими вопросами работает современная генетика человека
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Гость:
Клонирование клеток,восстановление человеческих тканей,создание гомункула,скрещевание разных днк животных!!!
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