В какой стране придумали мини юбки?♥
Литература
В какой стране придумали мини юбки?♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Америка и Великобритания, досихпор идут споры где была придумана мини юбка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Кинетическая энергия тела, падающего с высоты 2.4 м, в определённый момент становиться в 3 раза больше потенциальной. Определите скорость тела и вы...
Русский язык
К какому жанру относится этот текст ?????? Давным - давно деревья жили каждое само по себе. И хорошего в этом было мало : налетит буря, ломает ветк...
Геометрия
Две задачки : 1) основание прямой прямоугольной призмы - прямоугольный треугольн??к с катетами 3 см и 10 см , а высота призмы 8 найти: объем при...
Математика
Математика