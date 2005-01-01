Австралийский ленивец Бумми всю жизнь проводит на дереве. Однако, если месяц начи??ается и кончается одним и тем же днем недели, то он слезает с дерева и отправляется в путешествие на весь этот месяц. Сколько месяцев с начала 2...

Гость: Гость:

Если по условию месяц начинается и заканчивается в один день недели получается что в месяце 29 дней. Такое количество дней в месяце бывает только в феврале когда високосный год. Из этого следует что гулять ему 2 месяца. В феврале 2008 года и феврале 2012 года т.к. за этот промежуток времени только эти года високосные.