К окружности с центром в точке О проведены касательная AB и секущая AO. Найдите ради??с окружности, если AB = 48 , AO = 50 .
Геометрия
К окружности с центром в точке О проведены касательная AB и секущая AO. Найдите ради??с окружности, если AB = 48 , AO = 50 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведи радиус из центра в точку касания В. Образовался прямоугольный треугольникАОВ . По теореме Пифагора квадрат R= 50*50 - 48*48 = 169. R=13
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