К окружности с центром в точке О проведены касательная AB и секущая AO. Найдите ради??с окружности, если AB = 48 , AO = 50 .

Геометрия

К окружности с центром в точке О проведены касательная AB и секущая AO. Найдите ради??с окружности, если AB = 48 , AO = 50 .

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