Осуществите цепочки превращений: а) барий→ оксид бария→ гидроксид бария б) уг??ерод→ оксид углерода (IV) →угольная кислота в) сульфат цинка → цинк → хлорид цинка → гидроксид цинка В в) укажите тип каждой реакции
Химия
Осуществите цепочки превращений: а) барий→ оксид бария→ гидроксид бария б) уг??ерод→ оксид углерода (IV) →угольная кислота в) сульфат цинка → цинк → хлорид цинка → гидроксид цинка В в) укажите тип каждой реакции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Ba+O2=2BaO BaO+H2O=Ba(OH)2 С+O2 = СO2 СO2 + H2O = H2CO3 Zn(OH)2+H2SO4=ZnSO4+2H2O а дальше не знаю
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