Осуществите цепочки превращений: а) барий→ оксид бария→ гидроксид бария б) уг??ерод→ оксид углерода (IV) →угольная кислота в) сульфат цинка → цинк → хлорид цинка → гидроксид цинка В в) укажите тип каждой реакции

Химия

Осуществите цепочки превращений: а) барий→ оксид бария→ гидроксид бария б) уг??ерод→ оксид углерода (IV) →угольная кислота в) сульфат цинка → цинк → хлорид цинка → гидроксид цинка В в) укажите тип каждой реакции

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