Укажите неверное утверждение. 1)Северный Кавказ имеет выгодное приморское полож??ние. 2)Для Северного Кавказа характерен однонациональный состав населения. 3)На Северном Кавказе самая высокая доля сельского населения. 4)Кор...
География
Укажите неверное утверждение. 1)Северный Кавказ имеет выгодное приморское полож??ние. 2)Для Северного Кавказа характерен однонациональный состав населения. 3)На Северном Кавказе самая высокая доля сельского населения. 4)Коренное население Сев.Кавказа исповедует ислам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Северный Кавказ имеет выгодное приморское положение
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