Раззказ на тему " я хочу стать доктором"

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Врач – это человек, готовый посвятить себя служению людям. Он берет на себя ответственность за самое прекрасное на свете – жизнь человека. Профессия врача – одна из самых благородных, гуманных и необходимых профессий на земле. Какими качествами должен обладать человек, который выбрал для себя профессию врача? Врач должен любить людей. Можно иметь прекрасные знания, быть готовыми к самым трудным ситуациям, но без любви и сострадания нет хорошего врача. Потому что дело врача – облегчать страдания и спасать от смерти больных. Врач призван служить здоровью каждого человека и всего народа. Призвание врача требует, чтобы он выполнял свои обязанности, следуя голосу совести и руководствуясь принципами врачебной этики. Нужно, что бы врач всегда оставался спокойным. Врач должен быть спокойным и уверенным внешне и при любых обстоятельствах сохранять внутреннее спокойствие. В личной жизни могут быть различные события, но, когда врач подходит больному, то необходимо думать только о нем, болеть его страданием, жить мыслью, как быстро и правильно помочь ему. Спокойствие и уверенность врача передаются больному и помогают ему выздороветь. Врачу необходимо быть внимательным и чутким. Невнимательному врачу больной не поверит, а любое неосторожное слово врача может так напугать его, что он потеряет веру в выздоровление. Врачу нужно быть смелым. Ведь ему первому приходится идти туда, где свирепствует губительная эпидемия. Он должен не бояться ухаживать за такими больными, от которых сам может заразиться смертельной болезнью. Врач должен уметь быстро принимать решение и не бояться брать ответственность за это решение на себя. Врач должен быть самоотверженным, быть всегда на посту. Его могут вызвать к больному в любое время дня и ночи или даже тогда, когда он сам болен, или больны его родственники. Также врач должен быть любознательным и трудолюбивым. Он должен все время расширять свои знания, чтобы применять современные методы лечения и пользоваться новейшими открытиями медицины. И, главное, врач должен одинаково душевно и трепетно относиться ко всем больным, независимо от настроения больного, его социального статуса, от тяжести его заболевания. Врач должен быть милосердным.