Помогите пожалуйста решить Сторона квадрата равна 3,2 см. Вычислите его площадь и периметр . плиз помогите нужно срочно

Математика
Помогите пожалуйста решить Сторона квадрата равна 3,2 см. Вычислите его площадь и периметр . плиз помогите нужно срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь - сторона в квадрате = 3,2*3,2=10,24 см² Периметр - сумма всех сторон = 3,2+3,2 = 6,4 см.
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