Помогите пожалуйста решить Сторона квадрата равна 3,2 см. Вычислите его площадь и периметр . плиз помогите нужно срочно
Математика
Помогите пожалуйста решить Сторона квадрата равна 3,2 см. Вычислите его площадь и периметр . плиз помогите нужно срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь - сторона в квадрате = 3,2*3,2=10,24 см² Периметр - сумма всех сторон = 3,2+3,2 = 6,4 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Что стряслось в родильном доме В этот зимний день с утра? Это с кем гостей знако??ят сёстры, няни, доктора. Найди слова с орфограммой 《б...
Русский язык
Пожалуйста помогите какие дела милосердия ты совершал в своей жизни. срочо помогите и зараннее способно!