Помогите пожалуйста решить Сторона квадрата равна 3,2 см. Вычислите его площадь и периметр . плиз помогите нужно срочно

Математика

Помогите пожалуйста решить Сторона квадрата равна 3,2 см. Вычислите его площадь и периметр . плиз помогите нужно срочно

Автор: Гость