Решите номер четыре и три
Математика
Решите номер четыре и три
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. 680:70=9(ост.50) Проверка: 70*9+50=680. ------------- 4500:600=7(ост.300) Проверка: 600*7+300=4500 -------------------------------- 4. 205.843.000-8.293.195=197 549 805 Проверка:197 549 805+8 293 195=205.843.000 ----------------- 56.032.000:800= 70 040 Проверка: 70.040*800=56.032.000
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