Я согласн(а) / не согласн(а) с мнением Куприна о любви, потому что... (рассказ "Куст Си??ени")

Литература
Я согласн(а) / не согласн(а) с мнением Куприна о любви, потому что... (рассказ "Куст Си??ени")
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я согласна,потому что любовь -это взаимопожертвование и доверие друг к другу
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