1какие отрезки называются пропорциональными? 2определение подобных треугольник??в 3Чему равно отношение площадей подобных треугольников?

Геометрия
1какие отрезки называются пропорциональными? 2определение подобных треугольник??в 3Чему равно отношение площадей подобных треугольников?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Пропорциональные отрезки  — отрезки, для длин которых выполняется пропорция.Отношением отрезков AB и CD называется отношение их длин, то есть . 2)  Подобные треугольники — треугольники, у которых углы соответственно равны, а стороны одного пропорциональны сходственным сторонам другого.
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