Помогите пожалуйста. закончи вычисления 39×12=39×(10+2)= 72×20=72×(2×10)= 40×35=40×(30+5)= 40×35=35×(4×10)= 152×30=152×(3×10)=
Математика
Помогите пожалуйста. закончи вычисления 39×12=39×(10+2)= 72×20=72×(2×10)= 40×35=40×(30+5)= 40×35=35×(4×10)= 152×30=152×(3×10)=
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390+78----468)) 1440 1200+200----1400 1520+456--1976
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