Запишите обращения, пожалуйста, из текста.

Гость: Гость:

Свет, наш солнышко! Ты, ходишь Круглый год по небу, сводишь Зиму с теплою весной, Всех нас видишь под собой. Аль откажешь мне в ответе? Не ведало ль где на свете Ты, царевны молодой? Я жених ей. Предложения- первое, второе, предпоследнее. Я поставила запятые после слов обращений)) Удачи))))