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Запишите обращения, пожалуйста, из текста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свет, наш солнышко! Ты, ходишь Круглый год по небу, сводишь Зиму с теплою весной, Всех нас видишь под собой. Аль откажешь мне в ответе? Не ведало ль где на свете Ты, царевны молодой? Я жених ей. Предложения- первое, второе, предпоследнее. Я поставила запятые после слов обращений)) Удачи))))
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