Подчеркнуть орфограмму в слове ученица и запиши два однокоренных слова
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Подчеркнуть орфограмму в слове ученица и запиши два однокоренных слова
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Гость:
Ученица (Пишется через Е), Однокоренные слова - УчЕние, УчЁба
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