1). Вынесите за скобки общий множитель 7ab² - 14a²b³ 2). Какой многочлен надо умножить на 2xy², чтобы получить многочлен 6хy³-14хy⁴? 3). Разложите на множители многочлен 36x⁴-100y²? 4). Разложите на множители 5(a+4)-3a(a+4) ...

Алгебра
1). Вынесите за скобки общий множитель 7ab² - 14a²b³ 2). Какой многочлен надо умножить на 2xy², чтобы получить многочлен 6хy³-14хy⁴? 3). Разложите на множители многочлен 36x⁴-100y²? 4). Разложите на множители 5(a+4)-3a(a+4) 5). Чему равно произведение многочленов (2x- 4) и (3+5x): 6). Разложите на множители a(b-3) - (b-3) 7). Чему равно произведение многочленов (a-4) на (3+5a): 8). Представьте в виде произведения 3n(m - 4)+5(4-m)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7ab(b-2ab^2) 2) 3y-7y^2  Дальше лень
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