Как называется полуостров на котором расположен город Баку Бакинская бухта Апшерон или Гарадак
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Как называется полуостров на котором расположен город Баку Бакинская бухта Апшерон или Гарадак
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Гость:
Европа : Каспийское море.
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