Таблица "скилет птицы" 1 колонка- название отдела 2 колонка - из какаих костей сос??оит 3 колонка-особенности, связанные с полетом пожалуйста помогите)))

Биология

Таблица "скилет птицы" 1 колонка- название отдела 2 колонка - из какаих костей сос??оит 3 колонка-особенности, связанные с полетом пожалуйста помогите)))

Автор: Гость