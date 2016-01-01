Таблица "скилет птицы" 1 колонка- название отдела 2 колонка - из какаих костей сос??оит 3 колонка-особенности, связанные с полетом пожалуйста помогите)))
Биология
Таблица "скилет птицы" 1 колонка- название отдела 2 колонка - из какаих костей сос??оит 3 колонка-особенности, связанные с полетом пожалуйста помогите)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В учебники разве нет?Кости точно есть.Скелет птиц и кости:пястные кости крылышко локтевая кость лучевая кость ухо череп глазница ноздря клюв (верхняя челюсть) клюв (нижняя челюсть) ключица (дужка) ребра грудина плюсневые кости предплюсна большеберцовая малоберцовая кость бедренная кость плечевая кость
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