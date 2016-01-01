На это острове,центральная часть которого имеет координаты 19о ю.ш., 47о в.д., водятся полуобезьяны -лемуры. Как называется этот остров?

География
На это острове,центральная часть которого имеет координаты 19о ю.ш., 47о в.д., водятся полуобезьяны -лемуры. Как называется этот остров?
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Гость:
Остров Мадагаскар ...
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