(аn)прогрессия a1=9,a21=63;Найти разность ?

Алгебра
(аn)прогрессия a1=9,a21=63;Найти разность ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A21=a1+20d 20d=63-9=54 d=54/20=2,7
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