Вторая загадка По городу дождик осенний гулял Зеркальце дождик свое потерял Зерк??льце то на асфальте лежит Ветер подует оно задрожит 3 загадка жаркий знойный душный день даже куры ищите началась косьба хлебов время ягод и гриб...

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Вторая загадка По городу дождик осенний гулял Зеркальце дождик свое потерял Зерк??льце то на асфальте лежит Ветер подует оно задрожит 3 загадка жаркий знойный душный день даже куры ищите началась косьба хлебов время ягод и грибов дней в США на лето что скажи за месяц это 4 Загадка Что это у галочки ниточка на палочке палочка в руке ниточка в реке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) лужа 3)август 4) мост
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