Твір-роздум на тему :Значення рідної мови в житті і розвитку суспільства? На 2 стра??ици

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Всі люди складають суспільство, а в суспільстві в цілому існують надзвичайно важливі аспекти, які повинні враховуватися всіма людьми. Варто зазначити, що суспільство має різні форми та прояви, одним з найбільш численних суспільств є народ або нація. Як правило, народ має власну мову, яка об’єднує усіх цих людей і робить їх у цілому значно ближче, ніж вони були раніше. Саме це і визначає важливість рідної мови для життя і розвитку суспільства.В якості гарного прикладу ми можемо розглянути все українське суспільство. Держава Україна має державну мову. При цьому наша українська мова по-справжньому велика, вона використовувався багатьма поетами, прозаїками, українською мовою розмовляли знаменитості минулого, нею розмовляють багато хто із сучасних відомих і визнаних особистостей. В той же час не можна не звернути увагу на той факт, що українська мова зовсім не є єдиною в Україні, адже багато людей чомусь використовують російську мову. Бути може, в цьому і криється корінь проблем нашої держави. Необхідно згадати історію. Якщо ми зробимо це, ми зрозуміємо, що українська мова раніше використовувалася і нав’язувалася представниками народу, який сьогодні веде себе надзвичайно агресивно по відношенню до нашого українського народу. У свою чергу українців нерідко ділять саме за мовною ознакою. Скільки разів вже помічено й сказано про важливість російської мови, про те, що їй потрібно надати особливий, спеціальний, навіть державний статус. І все це намагаються зробити навіть незважаючи на той факт, що наша країна є Україною, а не Росією.Я думаю, що якби на всій території України єдиною поширеною мовою була українська мова, ситуація в нашій країні була б дещо кращою. Зникла б необхідність реалізовувати інтереси сусідньої держави в Україні, зникли б приводи критикувати будь-яку проукраїнську владу, яка отримує кермо влади в свої руки. Зрештою, всі українці, незалежно від того, де вони живуть – на Заході, в Центрі, на Сході чи Півдні – відчували б в повній мірі, що всі ми – єдиний народ, у якого є одна велика спільна цінність, яка нас об’єднує. І ця цінність – рідна мова, якою володіємо переважно ми. Думається, що розвиток мови був би тотожнім розвитку всього народу в цілому. Це принесло б тільки найкращі результати.Значення рідної мови для суспільства переоцінити практично неможливо. Адже це значення дуже велике. Завдяки рідній мові люди відчувають, що вони стають ближчими, що між ними дійсно є щось спільне, що можна використовувати при виникненні конфліктів з іншими країнами. Основна функція української мови – консолідуюча, в цьому можна переконатися на прикладі безлічі різних країн.