Заяц сначала бежал 2ч со скоростью 24км/ч, затем он 3ч ехал на велосипеде, а после этого 5ч ехал на поезде со скоростью 48км/ч. Всего Заяц пробежал и проехал 357км. С какой скоростью он ехал на велосипеде?

Математика
Заяц сначала бежал 2ч со скоростью 24км/ч, затем он 3ч ехал на велосипеде, а после этого 5ч ехал на поезде со скоростью 48км/ч. Всего Заяц пробежал и проехал 357км. С какой скоростью он ехал на велосипеде?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*2=48 км 48*5=240 км  357-(240+48)=69 км 69/3=23 км/ч  Ответ: 23 км/ч скорость на велосипеде
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Продолжите предложение : in the 1960s teenagers were crazy about .....
Ответить
Русский язык
Подчеркнуть орфограмму в слове ученица и запиши два однокоренных слова
Ответить
Українська мова
Твір-роздум на тему :Значення рідної мови в житті і розвитку суспільства? На 2 стра??ици
Ответить
Алгебра
1). Вынесите за скобки общий множитель 7ab² - 14a²b³ 2). Какой многочлен надо умножить на 2xy², чтобы получить многочлен 6хy³-14хy⁴? 3). Разлож...
Ответить
Русский язык
Вторая загадка По городу дождик осенний гулял Зеркальце дождик свое потерял Зерк??льце то на асфальте лежит Ветер подует оно задрожит 3 загадка жар...
Ответить