Заяц сначала бежал 2ч со скоростью 24км/ч, затем он 3ч ехал на велосипеде, а после этого 5ч ехал на поезде со скоростью 48км/ч. Всего Заяц пробежал и проехал 357км. С какой скоростью он ехал на велосипеде?

Математика

Заяц сначала бежал 2ч со скоростью 24км/ч, затем он 3ч ехал на велосипеде, а после этого 5ч ехал на поезде со скоростью 48км/ч. Всего Заяц пробежал и проехал 357км. С какой скоростью он ехал на велосипеде?

Автор: Гость