Заяц сначала бежал 2ч со скоростью 24км/ч, затем он 3ч ехал на велосипеде, а после этого 5ч ехал на поезде со скоростью 48км/ч. Всего Заяц пробежал и проехал 357км. С какой скоростью он ехал на велосипеде?
Математика
Заяц сначала бежал 2ч со скоростью 24км/ч, затем он 3ч ехал на велосипеде, а после этого 5ч ехал на поезде со скоростью 48км/ч. Всего Заяц пробежал и проехал 357км. С какой скоростью он ехал на велосипеде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*2=48 км 48*5=240 км 357-(240+48)=69 км 69/3=23 км/ч Ответ: 23 км/ч скорость на велосипеде
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