Рассчитайте массовую долю соли в минеральной воде «Нарзан», если минерализация х??оридом кальция составляет 875 мг в 1л.
Химия
Рассчитайте массовую долю соли в минеральной воде «Нарзан», если минерализация х??оридом кальция составляет 875 мг в 1л.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем плотность минеральной воды за 1 кг/л, тогда масса минер воды = 1 кг = 1000 г, эта масса будет соответствовать массе раствора. Масса CaCl2 = 875 мг = 0,875 г массовая доля СаCl2 составит 0,875 г/1000 г = 8,75 × 10⁻⁷ или 8,75*10⁻⁵%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста. закончи вычисления 39×12=39×(10+2)= 72×20=72×(2×10)= 40×35=40×(30+5)= 40×35=35×(4×10)= 152×30=152×(3×10)=
Математика
Составить уравнение прямой перпендикулярно 2х+7у-8=0 проходящей через точку М(1;-3). П??могите, срочно нужно! Нужно найти К1
Математика
Қазақ тiлi