Рассчитайте массовую долю соли в минеральной воде «Нарзан», если минерализация х??оридом кальция составляет 875 мг в 1л.

Гость: Гость:

Примем плотность минеральной воды за 1 кг/л, тогда масса минер воды = 1 кг = 1000 г, эта масса будет соответствовать массе раствора. Масса CaCl2 = 875 мг = 0,875 г массовая доля СаCl2 составит 0,875 г/1000 г = 8,75 × 10⁻⁷ или 8,75*10⁻⁵%