Периметр прямоугольник равна. мдм 8см а шипулина 3см көпенова его площадь
Математика
Периметр прямоугольник равна. мдм 8см а шипулина 3см көпенова его площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=длина*ширина 8*3=24(см2)-площадь
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