Помргите пж помогите
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Помргите пж помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) сберег, сберегла жег, сожгла сжег, сожгла испек, испекла 2) привез, привезла полз, ползла
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