В первом мешке 46,3 кг сахара, а во втором-38,5 кг. Сколько кг сахара нужно переложить из первого мешка во второй, чтобы их массы были равны?
Математика
В первом мешке 46,3 кг сахара, а во втором-38,5 кг. Сколько кг сахара нужно переложить из первого мешка во второй, чтобы их массы были равны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
46,3+38,5=84,8 84,8:2=42,4 46,3-42,4=3,9 ответ 3,9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Геометрия
1какие отрезки называются пропорциональными? 2определение подобных треугольник??в 3Чему равно отношение площадей подобных треугольников?
Химия
Рассчитайте массовую долю соли в минеральной воде «Нарзан», если минерализация х??оридом кальция составляет 875 мг в 1л.