В первом мешке 46,3 кг сахара, а во втором-38,5 кг. Сколько кг сахара нужно переложить из первого мешка во второй, чтобы их массы были равны?

Математика

В первом мешке 46,3 кг сахара, а во втором-38,5 кг. Сколько кг сахара нужно переложить из первого мешка во второй, чтобы их массы были равны?

Автор: Гость