Что стряслось в родильном доме В этот зимний день с утра? Это с кем гостей знако??ят сёстры, няни, доктора. Найди слова с орфограммой 《безударный гласный в корне слова проверяемые ударением》 . орфограмму подчеркни син...

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Что стряслось в родильном доме В этот зимний день с утра? Это с кем гостей знако??ят сёстры, няни, доктора. Найди слова с орфограммой 《безударный гласный в корне слова проверяемые ударением》 . орфограмму подчеркни синим карандашом .

Автор: Гость