Что стряслось в родильном доме В этот зимний день с утра? Это с кем гостей знако??ят сёстры, няни, доктора. Найди слова с орфограммой 《безударный гласный в корне слова проверяемые ударением》 . орфограмму подчеркни син...
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Что стряслось в родильном доме В этот зимний день с утра? Это с кем гостей знако??ят сёстры, няни, доктора. Найди слова с орфограммой 《безударный гласный в корне слова проверяемые ударением》 . орфограмму подчеркни синим карандашом .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РОдильном,гОстей,дОктОра,
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Пожалуйста помогите какие дела милосердия ты совершал в своей жизни. срочо помогите и зараннее способно!
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