Что стряслось в родильном доме В этот зимний день с утра? Это с кем гостей знако??ят сёстры, няни, доктора. Найди слова с орфограммой 《безударный гласный в корне слова проверяемые ударением》 . орфограмму подчеркни син...

Русский язык
Что стряслось в родильном доме В этот зимний день с утра? Это с кем гостей знако??ят сёстры, няни, доктора. Найди слова с орфограммой 《безударный гласный в корне слова проверяемые ударением》 . орфограмму подчеркни синим карандашом .
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Гость:
РОдильном,гОстей,дОктОра,
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