Помогите пожалуйста решить тест!!

Химия
Помогите пожалуйста решить тест!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1б2б3б4а536г7а8б9а10б11г12в13а14в14г15а16в17г
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