Помогите пожалуйста решить только с объяснением. 63:(14-с)=7 80-(7+у)=53 C•3+17=68. (20+у):8=7.

Гость: Гость:

63 / (14 -с ) = 7 14 -с = 63 / 7 14 - с = 9 с = 14 - 9 с = 5 80 - ( 7 + у ) = 53 7 + у = 80 - 53 7 + у = 27 х = 27 - 7 х = 20 с * 3 + 17 = 68 с * 3 = 68 - 17 с * 3 = 51 с = 51 / 3 с = 17 ( 20 + у ) / 8 = 7 20 + у = 7 * 8 20 + у = 56 у = 56 - 20 у = 36