Помогите плиззззззз please
Математика
Помогите плиззззззз please
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут предельно просто:считаешь клетки малький кубик это 2 клетки,а эти 2 клетки 10г 1к=5г.Ромбы это 16 клеток.16×5×10×5-это сколько г на ромбы во всех окнах.10×6×5-это маленькие квадраты.Потом это всё сложи и получтится ответ.(умножай сам(а))
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