Из пункта А в пункт Б отправился велосипедист со скоростью 15 км/ч. Спустя 30 мин нав??тречу ему из пункта Б выехал другой велосипедист. С какой скоростью должен ехать второй чтобы встретиться с первым через 2ч 30 мин после сво...

Алгебра

Из пункта А в пункт Б отправился велосипедист со скоростью 15 км/ч. Спустя 30 мин нав??тречу ему из пункта Б выехал другой велосипедист. С какой скоростью должен ехать второй чтобы встретиться с первым через 2ч 30 мин после своего выезда в точке расположенной ближе к пункту А. Задача на тему неравенства!

Автор: Гость