Из пункта А в пункт Б отправился велосипедист со скоростью 15 км/ч. Спустя 30 мин нав??тречу ему из пункта Б выехал другой велосипедист. С какой скоростью должен ехать второй чтобы встретиться с первым через 2ч 30 мин после сво...
Алгебра
Из пункта А в пункт Б отправился велосипедист со скоростью 15 км/ч. Спустя 30 мин нав??тречу ему из пункта Б выехал другой велосипедист. С какой скоростью должен ехать второй чтобы встретиться с первым через 2ч 30 мин после своего выезда в точке расположенной ближе к пункту А. Задача на тему неравенства!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - скорость второго 2,5х - расстояние второго 2,5+0,5=3 - время первого 15*3 - расстояние первого Второй должен больше проехать, поэтому 2,5х > 15*3 2,5x > 45 x > 45:2,5 x> 18 км/ч Скорость второго д.б. больше 18 км/ч
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