Является ли словосочетанием слова Пёс и кот
Математика
Является ли словосочетанием слова Пёс и кот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет,это будет подлежащие)А подлежащие не являются словосочетанием)
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